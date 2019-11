Monza, ritiro invernale in Spagna? Intanto si pensa a Paloschi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Monza tra mercato e ritiro invernale, durante la sosta del torneo.

Secondo mbnews.it, con la squadra che ha già la testa all'Olbia, la dirigenza sta studiando la giusta location per gli allenamenti durante la sosta - la meta più accreditata pare essere la Spagna - ma anche le prime mosse di mercato: il nome in auge è quello di Alberto Paloschi, attaccante della SPAL che non sta trovando spazio in terra estense. Il giocatore piace ai brianzoli, con il Ds Antonelli che proprio lunedì scorso era allo stadio "Mazza" in occasione di SPAL-Genoa.