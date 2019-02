Monza-Samb, Biondi amaro: "Sconfitta ingiusta, errore dell'arbitro"

© foto di Matteo Ferri

L'arbitraggio di Monza-Sambenedettese, gara vinta 3-2 dai brianzoli all'ultimo respiro, tiene ancora banco. Ospite di una tv locale marchigiana, nella trasmissione scienziati nel pallone, il difensore della Samb Giacomo Biondi non le manda a dire, anzi: "Diciamo che l'arbitro ha dato cinque minuti di recupero, il fallo laterale di Cecchini è stato battuto a partita già finita. L'arbitro ha fatto continuare un altro minuto, sbagliando. È stata una sconfitta un po' ingiusta, però le ingiustizie esistono nel calcio e pensiamo alla prossima".

Il conduttore poi chiede se, considerate le presenze in tribuna (dove vi erano Vieri e Capello, oltre a Galliani), l'ambiente possa secondo Biondi aver condizionato l'arbitraggio: "Secondo me è stato molto condizionato dall'ambiente che gira intorno al Monza. Già nel primo tempo c'era stato secondo me un rigore non dato su Signori, nel secondo tempo Rocchi ha perso anche la scarpa nell'azione, non se l'è sentita di dare un altro rigore contro il Monza".