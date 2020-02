vedi letture

Neglia: "Alla Fermana buon momento. Lasciare Bari è stata dura, spero di tornare"

Dopo essere finito ai margini del Bari, per l'attaccante Samuele Neglia si sono aperte le porte della Fermana, dove si è da subito imposto come protagonista. I microfoni di tuttobari.com, lo hanno contattato per un excursus su presente e passato: "Questo periodo lo considero decisamente positivo, sia dal punto di vista individuale che da quello collettivo. Ho avuto la fortuna di trovare un gruppo formato da ragazzi per bene, persone umili e semplici. Grazie a questo sono riuscito ad ambientarmi presto e al meglio in questa nuova realtà. Lasciare Bari? Devo ammettere che è stato molto difficile, perché in questi mesi ho avuto modo di affezionarmi ai compagni, a tutte le persone che lavorano in società e alla città. Con lo scarso minutaggio di questa prima parte di stagione, però, questa scelta era quasi inevitabile. In futuro spero di poter tornare".