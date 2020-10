Nicolosi: "L'ingresso di Tacopina nel Catania è un valore aggiunto, trattativa agli sgoccioli"

Come riferisce catanista.eu, sulle frequenze di Radio Fantastica è intervenuto l'azionista di maggioranza della SIGI Gaetano Nicolosi, che ha fatto il punto della situazione circa il Catania: "Siamo agli sgoccioli. L’accesso di Tacopina da parte nostra sarà ben accetto, ma non per noi nello specifico, bensì per il bene della squadra, dei tifosi e della città. Ero convinto prima di poter continuare e sono convinto anche ora di poter continuare, l’accesso di Tacopina per tutti è un valore aggiunto, il nostro obiettivo non è essere padroni del Calcio Catania. Grazie in primis a Maurizio Pellegrino, Guerini e Raffaele, sono loro le uniche persone che hanno fatto la squadra".