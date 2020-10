Catania, Nicolosi: "Tacopina ha fatto offerta con tre opzioni. Entro lunedì daremo risposte"

vedi letture

Concluso il CdA di ieri, in casa Catania, come riferisce La Sicilia - ed. Catania, l'azionista di maggioranza Gaetano Nicolosi ha fatto il punto della situazione. Soprattutto in relazione alla cessione del club all'ex presidente del Venezia Joe Tacopina: "Bisognerà conoscere le intenzioni degli altri soci, di chi vorrà restare o lasciare. Solo dopo quest’incontro si potranno avere le idee più chiare e dare poi entro lunedì prossimo una risposta a Tacopina che ha fatto un’offerta con tre opzioni. Per quanto mi riguarda, le intenzioni sono quelle di restare ma non posso anticipare ciò che ancora non so".