Nota del Pontedera: "Oggi chiude ufficialmente il nostro mercato"

Un po' a sorpresa, è il Pontedera la squadra che per prima ha chiuso la sessione estiva del calciomercato: per far si che qualcosa si riapra in extremis deve esserci un'offerta assolutamente irrinunciabile per Riccardo Calcagni - una cifra ingente, in sostanza -, ma difficilmente il centrocampista lascerà la piazza in riva all'Era. Con il mercato che quindi si chiude, poiché era questo l'unico tassello che si sarebbe dovuto eventualmente sostituire.

La cronistoria - Ormai da diverse stagioni, il Dg granata Giovannini è solito consegnare al tecnico, già in avvio ritiro, la rosa che andrà poi a disputare il campionato, salvo poi lievi aggiustamenti che possono esser compiuti sul finire di mercato. Non ha fatto eccezione questa sessione che, arrivata al 10 agosto vedeva, come detto, il solo Calcagni in uscita. La partita di sabato sera (gara di Coppa Italia Serie C contro la Pistoiese), però, ha complicato i piani dei toscani, che, causa infortunio, hanno perso capitan Andrea Caponi per un periodo ancora da determinare. Ecco quindi che si è aperto il dilemma sul da farsi.

La nota del club - Dopo un attenta riflessione, il club ha optato per lasciare un certo spessore di esperienza alla rosa, togliendo Calcagni dal mercato e non avendo quindi più alcun elemento da rimpiazzare. Con una nota ufficiale, è tutto chiarito: "Abbiamo atteso 36 ore dal brutto incidente accaduto al nostro Capitano Andrea Caponi per rassicurare l'intera città ed i nostri sostenitori circa le condizioni del nostro Capitano. Il trauma nella parte destra del viso è risultato molto forte: Andrea ha riportato diverse fratture a partire dalla zona della mascella, dell'orbita ed dello zigomo. Fortunatamente sono da escludere complicazioni gravi e ci auguriamo che, come dettoci dai professori dell'ospedale di Cisanello (Pisa), tutto si risolverà in un intervento chirurgico a cui Andrea si sottoporrà mercoledì 14 agosto. Una volta escluse complicazioni più importanti resta il fatto che Caponi per un periodo ancora non quantificabile, non sarà dei nostri durante la settimana e nelle gare ufficiali che presto inizieremo. Tuttavia abbiamo ritenuto giusto, dopo attente valutazioni sia societarie che tecniche, per mantenere lo stesso numero di giocatori esperti (over) a disposizione per n° sette elementi, chiedere a Riccardo Calcagni ed al suo entourage di allontanare voci riguardo un suo possibile trasferimento come ipotizzato già da qualche settimana. Riccardo resterà con noi per contribuire ad aiutare il nostro gruppo vista l'assenza forzata del nostro Capitano. In sede di programmazione tecnica e di bilancio avevamo deciso un certo budget ed un certo numero di giocatori di una certa esperienza, ma, viste le difficoltà del campionato in cui dobbiamo ogni anno misurarci, la società ha permesso di avere sotto contratto otto over anche se Andrea per qualche mese non sarà dei nostri. In attesa del ritorno del nostro capitano di cui conosciamo perfettamente temperamento ed attaccamento a questa maglia, ognuno di noi avrà l'obbligo di superare questo momento dimostrando, semmai ce ne fosse bisogno, di essere una vera e propria famiglia come spesso nell'ambito sportivo e dagli addetti ai lavori ci viene riconosciuto".