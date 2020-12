Novara, a gennaio cambi anche nella rosa: tra i partenti Migliorini, Firenze e Lanini

Un Novara in fase di rivoluzione, che ieri ha visto l'esonero di mister Michele Marcolini e il ritorno di Simone Banchieri in panchina: la situazione ovviamente rimane critica e sul banco degli imputati sono finiti anche alcuni calciatori.

Di questi, come riferisce La Stampa - ed. Novara, qualcuno potrebbe già salutare a gennaio, a cominciare dal centrocampista Marco Firenze, escluso nel recupero di mercoledì scorso contro il Piacenza e neppure convocato per la gara contro la Pergolettese, anche se in settimana aveva lamentato un lieve fastidio muscolare. C'è però da trovare una soluzione, poiché l'accordo con la Salernitana, che ne detiene il cartellino, prevede un prestito fino al termine del campionato e obbligo di riscatto in caso di B: certo, per parlare di promozione serve tempo, ma un accordo si fa necessario.

Ai saluti, poi, sembrano essere anche il difensore Marco Migliorini e l'attaccante Eric Lanini, in prestito dal Parma.