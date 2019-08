© foto di Federico De Luca

Dalle colonne de La Stampa, a fare il punto della situazione sul mercato del Novara è il Ds azzurro Moreno Zebi, concentrato sulle uscite che il club sperano siano imminenti (Casarini, Perulli e Cinaglia), anche per sbloccare eventuali rinforzi: "Se andranno in porto alcune operazioni in uscita potrebbe crearsi la disponibilità per un attaccante in grado di modificare l’assetto offensivo inserendosi negli schemi che il tecnico ha fin qui collaudato".