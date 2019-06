Obbedio: "La Lucchese poteva essere salvata. Bastava poco"

Intervistato da Gazzettalucchese.it l’ormai ex direttore sportivo della Lucchese Antonio Obbedio ha parlato del fallimento del club toscano: “È la chiosa finale di un siparietto che va avanti dal 28 dicembre. Il giorno 28 dicembre ha virtualmente cessato di esistere la Lucchese. Non avevo un minimo di speranza. Ci hanno raccontato solamente barzellette. - continua Obbedio – Quello che dà più noia è l’aver saputo che qualcuno di questi personaggi oggi è stato regolarmente pagato mentre noi abbiamo fatto la fame per mesi, siamo riusciti ad andare avanti solo grazie ai tifosi. La cosa che questi barzellettieri non potranno mai cancellare è stato quello che abbiamo fatto noi a livello sportivo. E quello che si è creato a livello empatico con la tifoseria, che va al di sopra di tutti i soldi che ci abbiamo rimesso e che ci rimetteremo. Lucca mi era rimasta nel cuore da calciatore e dopo questi anni mi è entrata sotto la pelle, le soddisfazioni che sono riuscito a togliermi qui non verranno mai cancellate. C’erano tutti presupposti per salvare il club, ma secondo me il piano della società era portare la squadra alla retrocessione, ma non pensavano di trovarsi di fronte a un muro”.