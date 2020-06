Padova, prove di allenamenti collettivi: oggi tamponi e indagini sierologiche

La possibile ripresa della Serie C si avvicina, e il Padova si fa trovare pronto. Come fa sapere il club veneto, i biancoscudati hanno infatti iniziato quest'oggi le indagini sierologiche e il primo giro di tamponi per la ripresa degli allenamenti collettivi.

Come da nota, "accompagnati dal club manager Trevisan e dal dott. Munari, Ronaldo e compagni si sono recati in Ospedale dove si sono sottoposti ai test previsti dal protocollo sanitario. Sotto la supervisione dalle dott.ssa Annamaria Cattelan, primario del reparto di Malattie Infettive dell’azienda ospedaliera, le analisi su tutti i componenti della rosa saranno concluse domani e, come previsto dal protocollo, i soli tamponi saranno ripetuti la prossima settimana. Prima di iniziare gli allenamenti collettivi, i giocatori saranno inoltre sottoposti a visita per l’idoneità medico sportiva".