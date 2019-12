© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Padova non si muove solo sul mercato in entrata – con un innesto per reparto a gennaio –, ma anche sul quello in uscita con quattro calciatori pronti a fare le valigie. Si tratta, come riferisce Padovagoal.it, di Riccardo Serena, che potrebbe finire in prestito alla Virtus Verona, Daniele Capelli e Manuel Daffara, che finora non hanno mai trovato spazio in prima squadra. Anche Cristian Bunino, potrebbe tornare al Pescara che poi lo girerebbe altrove, visto che la sua esperienza in biancorosso non sta dando i frutti sperati.