Padova, Sogliano: "I gironi? Assurdo andare a giocare ad Arezzo e non a Bergamo"

Dalle colonne del Corriere del Veneto arrivano alcune considerazioni sul calendario di Serie C sorteggiato ieri da parte del ds del Padova Sean Sogliano: Sinceramente trovo difficile commentare i calendari prima di tutto perché nessuno può sapere quando una squadra sarà in forma e quando no e poi perché non ho mai prestato molta attenzione alla successione degli impegni, considerato che prima o dopo bisogna affrontarle tutte".

Il dirigente biancoscudato, poi, critica la composizione dei gironi fatta dalla Lega Pro: "Qualcuno dovrebbe spiegare perché in tempi di covid e di pandemia dobbiamo andare a giocare ad Arezzo e non a Bergamo. Che senso ha? Trovo veramente assurdo non aver stabilito un criterio geografico che tenga conto della situazione di difficoltà che tutti noi stiamo vivendo. Ci sono partite che saltano a causa del coronavirus, facciamo tamponi in continuazione e siamo tutti determinati a vivere il meglio possibile in un’epoca complicata. Ci aspettati una divisione diversa dei gironi in questa situazione".