Padova, Sogliano: "Non so con che tempistiche, ma c'è la speranza di ripartire"

Dalle colonne de Il Mattino di Padova, come riferisce trivenetogoal.it, ha parlato il Ds del Padova Sean Sogliano: "Io credo che la speranza di ripartire ci sia ancora. Non so con che tempistiche, ma è giusto mantenere ancora viva la speranza di poter concludere la stagione. Ci sono tante idee in ballo e se si dovesse riuscire a ricominciare mi auguro si trovi la soluzione più corretta. Ora come ora però è molto dura pensare al lavoro, la mente va sempre a chi è impegnato nella lotta al virus. Spero con tutto il cuore che la situazione si risolva al meglio, anche perché sono convinto che quando tutto ritornerà alla normalità avremo grande voglia di rituffarci con entusiasmo nelle nostre professioni".