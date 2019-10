Salvatore Sullo, allenatore del Padova, ha così commentato la vittoria contro l'Arzignano che lancia i veneti sempre più in testa alla classifica del loro raggruppamento: “Abbiamo fatto la partita che immaginavo ieri alla conferenza, con una squadra che sapevamo ci avrebbe messo in difficoltà ma abbiamo creato quattro o cinque occasioni clamorose. Vincere in questo campionato non è facile, mi piacerebbe che tutti se ne rendessero conto… Non bisogna avere fretta nelle partite, ci vuole pazienza. Sono particolarmente contento anche di chi è entrato che ha fatto molto bene. La strada è tracciata, ma è ancora lunga", le parole riportate da PadovaGoal.it..