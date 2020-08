Palermo, Di Piazza: "Vendere le mie quote? Potrei ripensarci se ci fossero giuste condizioni"

Non solo la questione legata al mister. Dalle colonne del Corriere dello Sport, il vicepresidente del Palermo Tony di Piazza ha parlato anche del futuro: "Se per raggiungere il risultato sportivo, che tutti vogliamo, dobbiamo investire maggiori capitali, sono pronto a farlo, immediatamente. Non a caso avevo proposto di versare tutto il capitale sottoscritto. Ho tutta l'intenzione di mantenere gli accordi ma pretendo, per farlo, che le cose vadano nel senso giusto, ossia che i patti vengano mantenuti da tutti".

Sulla volontà di vendere le sue quote: "Non ho fretta di andarmene. Anzi, potrei pure optare per una diversa scelta radicale, sempre che ci siano le condizioni. E poi, prima di vendere, ci sarebbe la prelazione di Mirri, che più volte ha dichiarato di essere pronto ad acquistare le mie quote senza, però, mai dare nessun seguito alle sue dichiarazioni. Cedere a Ferrero? Sono stato chiamato da un sito di Genova che mi chiedeva se avessi mai potuto cedere il mio 40% a Ferrero e ho risposto che considererei la sua proposta come quella di chiunque altro, solo se mi convincesse sia economicamente che eticamente e se fossi certo che terrebbe al Palermo almeno quanto ci tengo io, e cioè tantissimo".