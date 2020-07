Palermo, Ficarrotta: "A 30 anni non posso andare in ritiro in prova. Sono deluso"

L’attaccante Luca Ficarrotta non continuerà la propria avventura con la maglia del Palermo dopo aver detto no alla proposta di andare in ritiro in prova: “Ho parlato con Castagnini, mi ha proposto di andare in ritiro in prova con la promessa che se fosse andato bene mi avrebbero fatto il contratto. Dopo 4- 5- giorni ci siamo rivisti e ho detto che a 30 anni non potevo andare in ritiro col rischio di restare senza niente in mano. Ho proposto di parlare di contratto prima di partire per il ritiro e mi è stato detto che non era possibile. - continua Ficarrotta alla Gazzetta dello Sport - Sono rimasto un po' deluso perché avevo fatto tanti sacrifici per venire a Palermo e sono stato fiero di aver indossato la maglia della mia città. Mi era stato fatto intendere di poter rientrare nei piani anche in Serie C, ma poi non mi è stata presentata neanche un’offerta minima per restare e a 30 anni non credo di aver nulla da far scoprire a questa dirigenza. Sono orgoglioso di aver vissuto un sogno con questa maglia, di aver fatto gol davanti a un Barbera pieno. Potevo dare di più, ma avrei meritato più occasioni e maggiore continuità e credo che se non si fosse infortunato Santana non avrei giocato proprio”.