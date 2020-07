Palermo, primi movimenti sul mercato: occhi puntati su Davide Agazzi

Il Palermo si sta muovendo sul mercato per poter allestire una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, i rosanero sarebbero interessati al centrocampista del Livorno Davide Agazzi, classe '93. Al momento non ci sono offerte concrete, ma i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per poter iniziare una trattativa.