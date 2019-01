Patron Monopoli: "Salvemini ha rinunciato a ingaggi più elevati per noi"

© foto di Gabriele La Torre

Onofrio Lopez, patron del Monopoli, è raggiante per il ritorno in biancoverde di Francesco Salvemini, ufficializzato nella giornata di ieri. Ai colleghi de La Gazzetta dello Sport ha quindi rivelato: "E' un giocatore che stimo moltissimo, adatto agli schemi del nostro allenatore, apprezzo il suo gesto di rinunciare ad ingaggi più elevati per ritrovare il Monopoli dopo il prestito dalla Ternana a metà dello scorso campionato. Sarà ancora in prestito, questa volta dal Potenza con diritto di riscatto". Lopez ha anche scherzato in merito al mercato in uscita: "Cessioni? Non ho intenzioni di litigare con Scienza" ha concluso sorridendo.