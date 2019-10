Pergolettese e Gubbio a secco di vittorie. Ma non le uniche in Europa

© foto di Andrea Rosito

Un negativo record quello che, in Italia, detengono Pergolettese e Gubbio, uniche due formazioni dei campionati professionistici a non aver mai vinto neppure una gara, nonostante la Serie C abbia ormai mandato in archivio ben 11 giornate.

Ma le due compagini, con i lombardi all'ultimo posto del Girone A a quota 5 e gli eugubini penultimi nel B con 7 punti, non sono le uniche in Europa a detenere questo "primato". Come infatti riferisce tuttoc.com, in Inghilterra c'è il Watford, fanalino di coda della Premier League dopo 9 turni, mentre in Francia lo Sporting Toulon Var, penultimo nel campionato National (la nostra Serie B) dopo 11 gare disputate. In Germania sono invece due le squadre a quota zero: in Bundesliga il Paderbon 07, ultimo con un solo punto frutto di un pari in 8 gare, mentre in 3. Liga (la nostra Serie C) c'è lo Jena, anch'esso fanalino di coda dopo 12 turni. In Spagna fioccano le compagini ancora al palo: nella Liga c'è il Leganes, ultimo dopo 9 giornate. Mentre in Segunda División B (la nostra terza serie) ne troviamo ben tre: nel Gruppo 2 l'Arenas, ultimo dopo 9 gare disputate, poi il Prat e il Club de Fútbol Badalona, penultima e ultima forza del Gruppo 3, sempre dopo 9 turni. Chiudiamo con l'Olanda dove troviamo in Eredivisie l'RKC Waalwijk, fanalino di coda con un solo punto dopo 10 giornate. In Tweede Divisie (la terza serie) c'è lo Scheveningen, ultimo dopo 8 gare disputate. Infine in Derde Divisie (il quarto livello, dove però giocano squadre amatoriali) c'è l'ONS Sneek, fanalino di coda dopo 7 turni.