Perugia, Burrai: "Dimostreremo ai tifosi che giochiamo per la maglia"

Giorno di presentazioni in casa Perugia. Questo pomeriggio infatti è stato presentato a stampa e tifosi il nuovo acquisto del Grifone Salvatore Burrai. Queste le sue prime parole in maglia biancorossa, tramite i microfoni ufficiali del club:

"Mi aspetto di fare una grande stagione. Dobbiamo ragionare umilmente mettere in campo tutto, creare un gruppo pronto a qualsiasi cosa nel rispetto del compagno, dell’avversario e della Società che, personalmente, mi ha dimostrato grandissima fiducia. Dovremo dimostrare in campo ai nostri tifosi e a tutto l’ambiente che giochiamo per una maglia e per una città".