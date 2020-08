Perugia, Caserta: "Mai affrontato sfide facili in carriera. Conte mi ha plasmato"

Nella giornata di oggi in casa Perugia si è presentato il nuovo allenatore Fabio Caserta che ha parlato della sua nuova avventura: “Ho accettato con entusiasmo di arrivare in una piazza importante come questa e con tanta voglia di riscatto dopo un’annata non bellissima per entrambe. Ai giocatori chiederò il massimo impegno durante ogni singolo allenamento perché la partita è solo lo specchio della settimana. Quando un calciatore esce dal campo con la maglia sudata, potrà essere andata bene o un male ma avrà fatto il suo dovere. - continua Caserta come riporta Calciogrifo.it - Nella mia carriera non ho mai dovuto affrontare sfide facili e questa non fa eccezione, ho sempre lottato per ottenere qualcosa di importante partendo dal basso e mai nessuno mi ha regalato nulla. Da giocatore ho avuto la fortuna di essere allenato da tecnici importanti come Antonio Conte che mi ha plasmato sia a livello umano che caratteriale. Io cerco di essere me stesso con i principi che mi piacciono, guardo la rosa che li mettono a disposizione e la adatto al mio credo attraverso il duro lavoro’.