Perugia, Giannitti si presenta: "Serve senso d'appartenenza. Caserta? Una scelta top"

Dopo Comotto oggi il Perugia ha presentato Marcio Giannitti quale nuovo ds del club umbro. Ecco uno stalcio delle sue dichiarazioni riportate da TifoGrifo.com: "Cosa serve a questo Perugia per ripartire? Il senso di appartenenza. E’ una qualità che il Perugia aveva quando l’ho incontrato con il Frosinone. Qui c’è una storia importante, chiunque venga deve averne rispetto. Caserta nuovo allenatore? Premetto che questo non è il Perugia di Giannitti, di Comotto o di Santopadre, ma della gente. Non ci esalteremo nelle vittorie e non ci deprimeremo nelle sconfitte. Quella di Caserta è una scelta top, è sempre stata la prima, perché era ambito un po’ da tutti in C. Siamo stati bravi a fargli sposare il progetto. Formeremo un gruppo in grado di fare risultato e giocare bene. Il mercato? Voglio conoscere i giocatori, alcuni li conosco. Il mercato chiude il 5 ottobre, ma sia chiaro che non aspetteremo quella data. Non voglio che il mister perda tempo in ritiro. Il calciatore dovrà capire che non esiste categoria che tenga"