Perugia travolto dal Mantova, Caserta: "Il problema è l'aspetto mentale, brutta sconfitta"

Seconda sconfitta di fila per il Perugia, ben cinque i gol subiti dal Mantova in trasferta: "Credo che la cosa più importante sia l'aspetto mentale, oggi non possiamo parlare di condizione fisica o sistema di gioco perché dopo cinque minuti siamo andati sotto di due gol e con squadra schierata - ha esordito nel post-partita mister Fabio Caserta. - Questo fa capire che l'aspetto mentale è la cosa più importante e noi abbiamo approcciato la gara nel peggiore dei modi: mi assumo la responsabilità di tutto questo, perché l'allenatore è colui che deve lavorare sulla testa ed io evidentemente non ci sono riuscito. Bisogna voltare pagina, stare zitti e pedalare. Nel calcio conta solo ciò che fai vedere sul campo e noi abbiamo fatto vedere tutto ciò che non dobbiamo mai più far vedere. E' stata una cosa brutta: dobbiamo pensarci bene e anche tanto", le sue parole riprese da TuttoC.com.