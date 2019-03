Fonte: TuttoC.com

© foto di Uff. Stampa Arezzo

Mattia Corradi, centrocampista del Piacenza, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match vinto per 2-1 contro la Juventus U23: "Vincere era importante, la squadra della Juventus U23 non è più quella dell'andata. Si sono rinforzati, hanno preso diversi giocatori provenienti dalla Serie B. Il loro è un ottimo allenatore, non era assolutamente facile vincere. Non mi aspettavo che l'arbitro fischiasse il rigore su Ferrari, anche se dal campo si è visto come ci sia stato il contatto con il difensore avversario".