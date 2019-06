Piacenza, Scianò: "Nuovo percorso ambizioso sulla base di 2-3 anni"

Marco Scianò, direttore generale del Piacenza, a ZonaCalcio.net ha spiegato le ultime novità in casa biancorossa: "Lunedì c’è stata l’assemblea dei soci che era prevista sia in caso di B, che a malincuore, sia in caso di mancato raggiungimento, avevamo già in mente due progetti differenti, e vi è un rinnovato entusiasmo da parte della proprietà che è vogliosa di dar vita ad un nuovo percorso ambizioso sulla base di due-tre anni. E’ vero, affronteremo compagini con budget più elevati, ma siamo convinti di poter colmare questo divario con intelligenza, lungimiranza e soprattutto facendo valere il peso delle idee e della programmazione. Contare su una proprietà solida e ambiziosa e su un DS di talento come Matteassi potrà essere determinante".