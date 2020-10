Piacenza, spavento per il Ds in quarantena post Covid. La squadra gli dedica la vittoria

Una prova di spessore in quel di Lecco, una roboante vittoria e una dedica speciale: il Piacenza ha infatti voluto omaggiare di questo successo il Ds Simone Di Battista, che domenica mattina è stato ricoverato in ospedale per una complicazione polmonare.

ll direttore, da due settimana in quarantena per riscontrata positività al Covid-19, sta comunque bene e attraverso sportpiacenza.it, ha così commentato la gara: "Ho la testa dura, tornerò presto. Se puoi elogia il grande lavoro che sta facendo lo staff con Lunardon, Ronzani, Callini, Tizzoni, insieme ai fisioterapisti e ai ragazzi dell’ufficio in sede. Tutti encomiabili e con una spiccata professionalità, la squadra ha dimostrato un grande senso di responsabilità in queste settimane".