Pianese, accordo raggiunto con Pagliuca per la panchina della prossima stagione

Archiviata l'amara retrocessione dopo il doppio playout contro la Pergolettese, la Pianese è pronta a ripartire in vista della prossima stagione. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, la società toscana ha raggiunto l'accordo con Guido Pagliuca per la conduzione tecnica della prima squadra nel campionato 2020/21 . Il quarantaquattrenne allenatore di Cecina, che in passato ha guidato anche Lucchese e Imolese, è reduce da una breve esperienza alla Cremonese come vice di Marco Baroni. Ecco la foto del futuro allenatore bianconero insieme al direttore generale del club, Renato Vagaggini.