vedi letture

Picerno, Curcio: "Dal mercato maggiore qualità ed esperienza per Giacomarro"

Il patron del Picerno Donato Curcio ha parlato dagli Stati Uniti delle operazioni di mercato concluse a gennaio e del cammino della squadra: “Devo complimentarmi con il direttore ed amministratore Enzo Mitro, il direttore gestionale Vincenzo Greco e con tutta la dirigenza e collaboratori per queste importanti operazioni di mercato. Si tratta di innesti che hanno portato maggiore qualità ed esperienza alla rosa di mister Giacomarro. E da quando abbiamo iniziato con queste operazioni di mercato, si sono iniziati a vedere i risultati in campo e per quanto riguarda i punti in classifica”.

Il Picerno sta vivendo un buon periodo?

“Si, è vero. Ma purtroppo la fortuna non ci assiste per niente. Siamo troppo sfortunati. Personalmente, non ho mai creduto in queste cose, ma questa volta ci credo. Tra gol subito all’ultimo secondo e traverse al 90°, siamo davvero sfortunati. Tra fine e inizio anno abbiamo iniziato una buona serie di risultati. Speriamo bene, perché non abbiamo alcuna scelta, ci dobbiamo salvare. Alla squadra dico che d’ora in avanti saranno tutte partite molto importanti, quasi come finali. Quindi andiamo avanti così, sempre con più coraggio e determinazione, magari anche con più attenzione, evitando distrazioni che possono costare punti preziosi, come accaduto a Caserta”.