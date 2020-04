Picerno, Greco: "Protocolli sanitari difficilmente attuabili. Taglio stipendi? Accordo in vista"

Il direttore gestionale del Picerno Vincenzo Greco ha parlato alla Gazzetta del Mezzogiorno dell'impossibilità per la Serie C di tornare in campo seguendo i protocolli sanitari: “Al momento non ci sono le condizioni per riprendere, specialmente al nord. Il protocollo sanitario ha delle criticità economiche e logistiche, non so quali società potranno attuarlo. Si prevede infatti che i giocatori debbano stare in ritiro fino a fine campionato, in una struttura sportiva, non avere contatti con l'esterno, rifare le visite mediche e a giorni alterni sottoporsi a tamponi. Le criticità legate a spogliatoi e trasferte complicano ulteriormente le cose. - conclude Greco soffermandosi sull'ipotesi taglio degli stipendi – I giocatori hanno dato la disponibilità a un abbattimento dei loro compensi ed è stato un gesto molto apprezzato e un'iniziativa encomiabile perché non parliamo di ingaggi principeschi, nei prossimi giorni troveremo l'accordo definitivo".