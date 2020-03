Picerno, Mitro: "Prevedo un futuro nero. Per questo anno credo il calcio sia finito"

Attraverso i canali ufficiali del club, ha parlato l'Ad del Picerno Enzo Mitro: "Sono giorni difficili, voglio intanto ringraziare i nostri tesserati per tutto quello che hanno fatto fino a poco tempo fa, quando erano costretti a stare lontano dalle famiglie, poi però raggiunte. Non sappiamo ancora cosa sarà del nostro futuro, sappiamo solo quello che sentiamo per televisione e le notizie non sono mai positive: parlare di calcio è davvero difficile, si deve prima pensare a superare questo momento, la medicina migliore a ora è stare in casa. Facciamo tutti questo sacrificio, per avere poi tempo migliori; anche se sarà molto lungo, questo lo sappiamo".

Mitro prosegue poi: "Qualcuno paragona questo momento al dopo guerra, anche se la guerra è un nemico che si vedeva, a differenza del virus. Questo aumenta le preoccupazioni, nessuno poteva immaginare questo scenario: ma stringiamoci insieme, tutti abbiamo bisogno di tutti per sconfiggere questo nemico il prima possibile. Tra presidenti siamo tutti in contatto, ma parlare di calcio è davvero dura: a sentire i colleghi di altre società prevedo un futuro nero, l'economia sta andando giù e le aziende chiudono, con tanti presidenti di calcio che sono anche imprenditori. All'assemblea di Lega, il 3 aprile, chiederemo indicazioni su tante cose, a partire dai contratti fino ad arrivare alle classifiche. Nessuno può dire cosa prevede il futuro, possiamo solo aspettare, ma credo che per questo anno il calcio sia finito".

Conclude: "Tutte le componenti del calcio e dello sport devono fare quadrato, è inutile fare muro contro muro, portare avanti un campionato così, anche a livello economico, è davvero tosta. proviamo semmai a rialzarci per il futuro".