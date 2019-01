Pistoiese, Fantacci: "Scelta per ritrovarmi". Piu: "Mi servono 10 giorni"

© foto di Federico Gaetano

La Pistoiese, questo pomeriggio, ha presentato alla stampa gli ultimi due acquisti, entrambi arrivati in prestito dall'Empoli: Tommaso Fantacci, centrocampista classe '97 e Alessandro Piu, attaccante classe '96. Queste le parole del primo: "Ho scelto Pistoia per ritrovarmi dopo alcuni mesi da dimenticare, ho trovato un ambiente positivo e carico e non vedo l’ora di fare la mia parte". E qui quelle del secondo: "Il mio obiettivo è ritrovare continuità dopo due annate travagliate, l’ultimo infortunio (ernia inguinale, ndr) è alle spalle e tra una decina di giorni sarò pronto".