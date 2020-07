Pistoiese, progetti per la parità di genere e l'ambiente. Il Dg: "Sogno che parte da lontano"

Nello cornice del Pistoia Nursery Campus della Vannucci Piante, davanti a oltre 200 persone, la Pistoiese ha presentato due importanti nuovi progetti, uno sulla parità di genere e uno sulla sostenibilità ambientale.

Particolare attenzione al primo, che ha come oggetto la partecipazione a un bando Erasmus+Sport presentato lo scorso 21 aprile, e che è stato denominato “European Cup on the way to Gender Equality”: si tratta di un progetto ambizioso e per questo gode del patrocinio di Uefa, Ministro delle Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Toscana, Provincia di Pistoia, Curia Vescovile, Figc, Coni, Lega Pro, Uisp, Lnd, comuni di Abetone/Cutigliano, Agliana, San Marcello/Piteglio, Pieve a Nievole, Quarrata, Serravalle Pistoiese.

Proprio a tal proposito, il Dg arancione Marco Ferrari si è così espresso: “Si tratta di un sogno che parte da lontano, su proposta due nostri dirigenti Stefano Baccelli e Fabio Fondatori ed elaborato dai progettisti Marco Restano Magazzini e Giacomo Signorini, per un valore importante che ha nell’affermazione della parità di genere il filo conduttore, lanciando la sfida al Sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi e all’Assessore della Regione Toscana, Federica Fratoni presenti sul palco. Sfida raccolta senza reticenze dai due amministratori, che hanno mostrato entusiasmo per l’iniziativa che, in caso di aggiudicazione da parte delle autorità europee, nel 2021 trasformerà la Toscana e Pistoia, in un centro internazionale per l’affermazione dei diritti, in questo caso quello alla parità di genere, in generale e in modo specifico nello sport".

Nel corso della serata è stato poi presentato anche un progetto green frutto di un master alla scuola universitaria del Real Madrid di un gruppo di giovani pistoiesi, presentato da Massimo Rosi, che si propone di diffondere la sostenibilità ambientale anche tra i propri sponsor tramite le buone pratiche del club arancione.

Alla serata hanno presenziato anche il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli e il segretario generale della stessa Emanuele Paolucci.