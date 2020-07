Play off Serie C, il quadro completo del secondo turno: Novara già alla fase nazionale

Con lo 0-0 di Ternana-Avellino, che premia gli umbri, si completa il quadro dei play off di Serie C. Con il Novara già alla fase nazionale in virtù della rinuncia del Pontedera le altre sfide prevedono Alessandria-Robur Siena per il Girone A; SudTirol-Triestina e Padova-Feralpisalò per quello B e infine Potenza-Catanzaro e Ternana-Catania in quello C. Questo il quadro completo:

2° Turno – Gara unica DOMENICA 05 LUGLIO 2020

Girone A

Alessandria-Robur Siena

Pontedera-Novara *

Girone B

Sudtirol-Triestina

Padova-Feralpisalò

Girone C

Potenza-Catanzaro

Ternana-Catania

* Qualificata al turno successivo per rinuncia dell’avversario

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno – Gara unica GIOVEDI’ 09 LUGLIO 2020

2° Turno – Gara unica LUNEDI’ 13 LUGLIO 2020

FINAL FOUR

Semifinali – Gara unica VENERDI’ 17 LUGLIO 2020

Finale – Gara unica MERCOLEDI’ 22 LUGLIO 2020