Play out Serie C, Rende vittoria a sorpresa sul Picerno. Crolla il Ravenna a Fano

Nelle due gare del tardo pomeriggio arrivano due vittorie casalinghe. In quella fra squadre del Girone C il Rende a sorpresa, visti i 14 punti di distacco nel corso della stagione regolare, batte il Picerno grazie a una rete di Loviso a inizio ripresa. Una vittoria inaspettata visto che la squadra biancorossa ne aveva colte appena tre in 30 gare di campionato e che permetterà ai calabresi di avere due risultati su tre nella gara di ritorno. Vittoria casalinga anche per il Fano che stende con un netto 2-0 un Ravenna che gioca più di mezzora con l’uomo in meno per l’espulsione di Sirri. A segno per i marchigiani Parlati al 50° e Barbuti al 56°. Ora per i romagnoli la strada verso la salvezza è davvero in salita.

GARE DI ANDATA

SABATO 27 GIUGNO 2020

GIRONE A

Pianese-Pergolettese: 0-0

Olbia-Giana Erminio: ore 20.00

GIRONE B

Fano-Ravenna: 2-0 (50° Parlati, 56° Barbuti)

Arzignano Valchiampo-Imolese: 1-2 (90° Barzaghi; 6° Chinellato, 25° aut. Piccioni)

GIRONE C

Rende-Picerno: 1-0 (51° Loviso)

Bisceglie-Sicula Leonzio: ore 19.00