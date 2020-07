Playoff Serie C, giudice sportivo: un turno di stop per Giorico della Triestina

Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 6 Luglio 2020 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 5 LUGLIO 2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 10 LUGLIO 2020

SOGLIANO SEAN (PADOVA) per aver pronunciato frasi offensive nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria (r.A.A.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LUCARELLI CRISTIANO (CATANIA) per comportamento non regolamentare in campo.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

LUCARELLI CRISTIANO (CATANIA)

GALLO FABIO (TERNANA)

GAUTIERI CARMINE (TRIESTINA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CONFENTE ALESSANDRO (ROBUR SIENA) per aver giocato il pallone con le mani impedendo una chiara segnatura di una rete.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

GIORICO DANIELE (TRIESTINA) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

PINTO GIOVANNI (CATANIA)

I AMMONIZIONE

COSENZA FRANCESCO (ALESSANDRIA)

GONNELLI LORENZO (ALESSANDRIA)

POMPEU DA SILVA RONALDO (PADOVA)

BIAGIANTI MARCO (CATANIA)

SILVESTRI TOMMASO (CATANIA)

CONTESSA SERGIO (CATANZARO)

CORAPI FRANCESCO (CATANZARO)

DE RISIO CARLO (CATANZARO)

DI LIVIO LORENZO (CATANZARO)

STATELLA GIUSEPPE (CATANZARO)

CARACCIOLO ANDREA (FERALPISALÒ)

GUIDETTI LUCA (FERALPISALÒ)

MORDINI DAVIDE (FERALPISALÒ)

GIGLI NICOLO (SUDTIROL)

IERARDI MARIO (SUDTIROL)

COPPOLA MARIO (POTENZA)

IOIME RAFFAELE (POTENZA)

ICARDI SIMONE (ROBUR SIENA)

PANIZZI ERIK (ROBUR SIENA)

VASSALLO FRANCESCO (ROBUR SIENA)

PARTIPILO ANTHONY (TERNANA)

BRIVIO DAVIDE (TRIESTINA)

GATTO LEONARDODAVIDE (TRIESTINA)

SIGNORINI ANDREA (TRIESTINA)