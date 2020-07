Playoff Serie C, l'albo d'oro dal ripristino della serie unica

Un campionato, quello di Serie C, che nel corso degli anni ha subito molti cambiamenti, ma che dalla stagione 2014-2015 ha ripristinato il formati esistito dal 1935 al 1978, ultimo anno di C unica dato che dal torneo successivo la terza serie fu divisa nell'allora C1 e C2 (che negli anni recenti presero poi il nome di Lega Pro Prima Divisione e Lega Pro Seconda Divisione). Non è stato però solo ripristinato il format di C unica, ma dal 25 maggio 2017 anche il ritorno alla denominazione originaria di "Serie C".

Da allora, comunque, sono andate in archivio cinque stagioni, che hanno visto giocare i playoff.

Apripista delle promozioni in B mediante spareggi, il Como, che, da quarto classificato nel Girone A, nella prima stagione di C unica sconfisse il Bassano Virtus nella doppia finale, che nel campionato successivo premiò il Pisa dell'attuale tecnico del Napoli Rino Gattuso: annientato il Foggia di Roberto De Zerbi, ora al Sassuolo. Il torneo 2016-17, invece, vide il ritorno del Parma nelle serie maggiori, dopo il fallimento dell'estate 2015: i ducali, nella finale di Firenze, prima in campo neutro, batterono l'Alessandria. Sul campo neutro di Pescara, invece, l'anno 2017-2018 premiò il Cosenza, vittorioso sulla Robur Siena.

Ripristino della finale andata e ritorno, poi, per lo scorso campionato, che ha visto due club trionfare: cinque, infatti, sono state le promozioni dalla C alla B, per portare il campionato cadetto nuovamente a numero pari di squadre. Pisa e Trapani hanno avuto la meglio, rispettivamente, su Triestina e Piacenza.

Di seguito l'albo d'oro dei playoff.

L'ALBO D'ORO

STAGIONE 2014-2015 --> Como

STAGIONE 2015-2016 --> Pisa

STAGIONE 2016-2017 --> Parma

STAGIONE 2017-2018 --> Cosenza

STAGIONE 2018-2019 --> Pisa e Trapani

STAGIONE 2019-2020 --> ?