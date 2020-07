Playoff Serie C, la finalissima. Il Bari nel segno di bomber Antenucci

Conquistata per ben due volte la Serie A, con Torino e SPAL, per Mirco Antenucci è tempo di provare a conquistare... la Serie B.

Perché questa sera il suo Bari sarà impegnato sul campo della Reggiana nella finalissima playoff, che mette in palio un posto nell'anticamera del paradiso. Certo, se il campionato fosse ripreso chissà quali sarebbero state le sorti dei galletti, ma il Covid ha voluto che gli stessi chiudessero la stagione al secondo posto del Girone C, e fossero quindi invischiati nella lotta playoff per provare a raggiungere l'obiettivo di inizio stagione.

Playoff che sono una novità assoluta per l'attaccante, che mai prima di ora si era trovato di fronte a questo bivio. Ma spareggi o no, il classe '84, è alla ricerca della terza promozione.

E arriva a questa finale più carico che mai: 20 centri in 30 confronti, capocannoniere del Girone C e per l'ottava volta in doppia cifra. Con un rammarico: il suo record personale, era di 24 reti in un anno - la stagione 2009/10, Ascoli -, chissà come sarebbe andata se si fossero giocate anche le otto gare restanti della regular season.