Playoff Serie C, la finalissima. Reggiana e Bari si giocano la promozione in B

vedi letture

Dopo la ripresa fissata allo scorso 30 giugno, i playoff di Serie C sono giunti adesso alla finalissima, ultimo step di questo lungo percorso che proietterà una formazione in Serie B. Andate in archivio anche le semifinali, è il momento - questa sera - di vedere in campo solo formazioni agguerrite, dalla quale emergerà la quarta promossa in B dopo il passaggio in serie cadetta delle prime classificate dei tre gironi (Monza, Vicenza e Reggina).

Ma veniamo alla gara di questa sera. Luci accese al "Mapei Stadium-Città del Tricolore", dove la Reggiana, seconda classificata nel Girone B e miglior seconda della categoria (mediante il coefficiente di ponderazione), affronterà il Bari, che ha centrato il medesimo posizionamento nel Girone C. Battute in semifinale Novara e Carrarese, le due formazioni si daranno battaglia a partire dalle 20:45, con il match che sarà trasmesso in diretta anche da Raisport.

Confermata, come per le semifinali, un'importante variazione rispetto alle gare finora giocate. Finale secca, ma in caso di parità al termine dei 90', non passerà la miglior piazzata in classifica nel corso della regular season, ma si procederà con supplementari (due tempi da 15' ciascuno) ed eventuali calci di rigore qualora la parità permanesse.

Questo il programma:

Ore 20:45

Reggiana-Bari