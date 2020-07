Playoff Serie C, si parte con la Fase Nazionale. In campo le 3^ classificate: il programma

Dopo la ripresa fissata allo scorso 30 giugno, i playoff di Serie C sono giunti adesso alla Fase Nazionale, quella che avvicina maggiormente i club partecipanti alla Serie B. Dopo il Primo Turno odierno, cinque squadre tra quelle che scenderanno in campo saranno proiettate al Secondo Turno (dove subentreranno le seconde classificate dei tre gironi, Carrarese, Reggiana e Bari), antipasto della semifinale e della finalissima: in via del tutto eccezionale, data la situazione creatasi con il Covid, quest'anno solo gare secche. Da dentro o fuori.

Ma veniamo di nuovo al turno di questa sera. Faranno il loro esordio in campo Renate, Carpi e Monopoli, terze classificate nei rispettivi gironi, e con loro la Juventus U23, vincitrice della Coppa Italia Serie C: squadre che avranno dalla loro due risultati su tre, e la partita in casa, godendo del miglior piazzamento in classifica rispetto alle avversarie, che, rigorosamente in ordine, sono Novara, Alessandria, Ternana e Padova.

Ci sarà poi il match tra Potenza e Triestina, con i lucani che rispetto agli alabardati vantano un miglior piazzamento e avranno quindi i già citati due risultati a favore sui tre possibili.

Questo il programma:

Ore 20:30

GARA 2: Juventus U23 – Padova

GARA 3: Carpi – Alessandria

GARA 4: Renate – Novara

GARA 5: Potenza – Triestina

Ore 20:45 (diretta Raisport)

GARA 1: Monopoli – Ternana