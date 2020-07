Playoff Serie C, testa alle semifinali. Con occhi alla finale: ecco dove potrebbe giocarsi

La Serie C arrivata allo snodo cruciale: stasera in campo le semifinali playoff, l'ultimo step prima della finalissima che regalerà il sogno Serie B a una delle quattro formazioni rimaste in corsa.

Ai nastri di partenza Reggiana, Novara, Bari e Carrarese, che per lunghi 90' si daranno battaglia, cercando di evitare i tempi supplementari (due da 15' cadauno) ed eventuali calci di rigore qualora la partita terminasse in parità e la stessa perdurasse anche dopo i supplementari.

Teatri dei match, il "Mapei Stadium", dove la Reggiana ospiterà il Novara, e il "San Nicola", teatro di Bari-Carrarese: si gioca in casa della meglio piazzata, stessa situazione che si riproporrà per la finalissima. Una settima classificata, l'outsider Novara che dall'inizio degli spareggi sta brillando, e le tre seconde dei tre gironi, con la Reggiana migliore tra tutte, seguendo il coefficiente di ponderazione.

Diamo quindi uno sguardo a dove potrebbe giocarsi la finale.

Se questa sera fossero proprio gli emiliani a staccare il pass per l'ultimo step dell'anno, indipendentemente dall'avversario, la finalissima sarà al "Mapei", mentre se fosse il Novara la vincente, match fuori casa per gli azzurri (che, come detto prima, hanno il peggior piazzamento in classifica tra le quattro); la Carrarese, quindi, avrebbe la possibilità di giocare la finalissima tra le mura amiche del "Dei Marmi" solo se passassero il turno i piemontesi, e stesso discorso si può fare per il Bari. Stasera, comunque, il verdetto. Mercoledì poi, il giorno della verità.