Un'ennesima prima nel calcio professionistico da parte del Pontedera, sempre sugli scudi quando si tratta di lanciare iniziative, soprattutto atte a coinvolgere la città. Con ieri, ha infatti preso il via l'inedita iniziativa #WeAreFamily, che consentirà alle famiglie di andare gratis allo stadio: i ragazzi e le ragazze fino ai 16 anni che praticano sport (di qualunque genere esso sia) in una società del comune di Pontedera, potranno richiedere per loro stessi e per i genitori l’ingresso gratuito nel settore di Gradinata Nord per tutti i match interni dei granata.

Sabato sera, con la Carrarese, il primo esperimento.