"Per me è il terzo anno in C. Un campionato competitivo, quest’ultimo anno si è alzato il livello, con grandi squadre come Triestina, Ternana, Monza, ma dovrei davvero nominarle tutte. La differenza credo l’abbia fatta il gruppo, abbiamo cercato di incamerare più punti possibili sin dal primo match e questo atteggiamento ci ha fatti arrivare con 6 punti di vantaggio sulle altre". Così Patrick Ciurria, attaccante del Pordenone, a ZonaCalcio.net ha commentato la difficoltà del Girone B, vinto dai neroverdi.