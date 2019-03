Pordenone, il sindaco: "Dobbiamo favorire la nascita di un nuovo stadio"

Alessandro Ciriani, sindaco di Pordenone, ha così parlato dello stadio cittadino a PordenoneOggi: "Dobbiamo mettere i ‘ferri in acqua’ per favorire la nascita di un nuovo stadio a Pordenone: un'opera imprenditoriale realizzata con fondi privati, a cui il Comune garantirà le infrastrutture necessarie. Per scaramanzia, d’accordo con il presidente Lovisa, abbiamo deciso di parlarne solo una volta avuta la certezza della promozione in serie B, ma la strada da intraprendere è questa. Non possiamo permetterci di perdere il titolo sportivo e che questo venga portato fuori dalla nostra città. Non importa se i neroverdi giocheranno a Udine, pro tempore, anche per un paio di stagioni, poi l’approdo deve essere nel capoluogo del Friuli occidentale, con la realizzazione di un nuovo stadio".