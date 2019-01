Pordenone, Lovisa: "Se vado in B chiedo il giovane Gaetano al Napoli"

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Intervenendo a Radio Marte, il presidente del Pordenone Calcio Mauro Lovisa ha parlato così di Felice Gaetano, giovane attaccante in forza alla Primvera del Napoli: "È un giocatore molto importante e sicuramente il prossimo anno si farà valere in una squadra di livello, magari al Pordenone. Se saliamo in B lo chiederò a De Laurentiis: è davvero molto forte e anche a lui serve di fare un'esperienza fuori per poi tornare a Napoli da fatto e formato".