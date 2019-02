Pordenone, Tesser: "Con la Vis Pesaro servirà grande prestazione"

Fonte: www.pordenonecalcio.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attilio Tesser, tecnico del Pordenone, è intervenuto oggi in conferenza stampa per presentare il match contro la Vis Pesaro. Ecco le sue dichiarazioni riportate dal sito ufficiale del club: "Per fortuna dopo il match con il Vicenza non abbiamo avuto infortuni o altri problemi. Si gioca però a poche ore di distanza dall’ultimo match, parlerò con i ragazzi per capire come stanno e se hanno recuperato fisicamente dall’impegno. Capitan Stefani è tornato ad allenarsi, ieri da solo e oggi in gruppo. Le sue sensazioni sono buone, speriamo lo sia anche la sua condizione".

Il tecnico dei ramarri è tornato anche sulla gara di sabato: "La gara con il Vicenza ci lascia spunti positivi: è stato un match importante, giocato con personalità e con grande spirito di gruppo. Non era una partita facile ma l’abbiamo interpretata bene: questo ci deve dare fiducia per il prosieguo del campionato, consapevoli che ogni gara è equilibrata, che ogni avversario è tosto e che dovremo sudarci ogni punto, come fatto fino a oggi. Ci attente un impegno difficile, la Vis Pesaro è squadra molto fisica, soprattutto in attacco e difesa, ha grande esperienza a centrocampo e con degli esterni molto tecnici e bravi nell’1 contro 1. Hanno vinto in trasferta anche a Terni, sarà una gara complicata e servirà una grande prestazione per portare a casa il risultato".