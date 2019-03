© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In vista della sfida di oggi contro la Ternana, il tecnico del Pordenone Attilio Tesser ha commentato in conferenza stampa: "La partita sarà molto difficile e il valore dell’avversario sarà molto elevato. Loro peraltro devono uscire da un momento complicato e questo raddoppia il coefficiente di difficoltà di questo incontro - riporta Trivenetogoal.it -. Stavolta ci sono un po’ troppe assenze, Stefani e Misuraca, due squalificati di Burrai e De Agostini e Germinale. Non dobbiamo pensare agli assenti, ma moltiplicare le nostre energie. Perdiamo molta personalità in mezzo al campo con due senatori, ma spetterà a noi fare ancora meglio su questa partita. Torno da Terni da ex, un anno e mezzo difficili, sono subentrato in una piazza che ama il calcio. Chi va a Terni capisce perché entra nel cuore".