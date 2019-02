Fonte: TuttoC.com

© foto di Valeria Debbia

Prova di forza del Pordenone che batte 2 a 0 l'Imolese con reti di Ciurria e De Agostini ed è sempre più al comando del Girone B. Ecco il commento alla vittoria di mister Attilio Tesser, riportato sulla pagina Twitter della società neroverde:

“Sono partiti meglio loro, all’inizio dovevamo ritrovare alcune certezze. Il gol ci ha dato fiducia e abbiamo meritato la vittoria, è stata una prestazione importante. Abbiamo lottato su ogni pallone con lo spirito giusto. La classifica continuiamo a non guardarla: dobbiamo pensare esclusivamente a noi stessi. Non abbiamo ancora fatto nulla, la strada è segnata ma è ancora molto lunga. Noi dobbiamo soltanto continuare in questa direzione. Unica nota negativa l’infortunio di Misuraca: faremo degli accertamenti in settimana, ha avuto un problema al flessore. Mi dispiace molto, era in grande forma. De Agostini è un trascinatore, un giocatore di carattere, e trasmette questa determinazione ai compagni. Incarna lo spirito della squadra alla perfezione. L'Imolese è una buona squadra, che gioca e che si propone. Siamo stati bravi a non lasciarli giocare dopo i primi 15 minuti, nel secondo tempo abbiamo legittimato la vittoria”.