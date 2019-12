Potenza, Caiata: "60 club non più sostenibili. Va rivista la Legge Melandri"

© foto di Salvatore Colucci

Il presidente del Potenza Salvatore Caiata intervistato da Radio Gamma ha parlato di quanto sta accadendo in Serie C dopo lo sciopero di un turno per sollecitare l’intervento del Governo in materia di defiscalizzazione spiegando che allo stato attuale 60 club non sono più sostenibili: “Dobbiamo prendere coscienza che non c'è spazio per 60 squadre in C a queste condizioni attuali. Anche io ho chiesto al Governo che si possa rivedere la suddivisione dei diritti tv previsti dalla legge Melandri che attualmente riserva alla terza serie appena il 2%. Basterebbe aumentarlo al 4% per migliorare le cose. - continua Caiata come riporta Tuttoreggina - Lo sciopero è una questione delicata perché ora bisogna capire come ottenere un risultato tangibile. Cercherò di far inserire un emendamento nel Milleproroghe, ma ripeto l'interesse per la Lega Pro è relativo. Tanti tifosi sono arrabbiati, è come togliere loro il pranzo alla domenica".