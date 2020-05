Potenza, Caiata: "Sempre più concreta la possibilità che vengano disputati i playoff"

Ospite del sito Sport Salvatore Caiata, presidente del Potenza, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai possibili scenari per la Serie C in attesa del Consiglio Federale: "La possibilità che i playoff si giochino sta diventando sempre più concreta e ci si deve trovare pronti. Aspettiamo il Consiglio Federale di mercoledì, il presidente Gravina ha espresso la volontà di giocare e noi come Lega Pro abbiamo deliberato una serie di indirizzi che pare non trovino riscontro. Vedremo cosa ratificherà il Consiglio Federale, qualsiasi parola è superflua. E' necessario arrivare ad una riforma, questa crisi mette ancora più in evidenza le difficoltà di questo sistema. Forse ancora non è chiaro, noi affronteremo una grave crisi economica la prossima stagione. Noi abbiamo votato a favore dei playoff, abbiamo proposto di non giocare la Coppa Italia ad agosto per far si che si possino giocare in quel periodo".