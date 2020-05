Pres. AlbinoLeffe: "Tra B e C, uno 0 di differenza in contribuzioni: impossibile finire torneo"

Nel format Rai Sport dedicato alla Serie C, CSiamo, è intervenuto il presidente dell'Albinoleffe Gianfranco Andreoletti.

Queste le sue parole, riprese dal portale tuttoc.com: "Sul tema della chiusura del campionato il Consiglio si è espresso quasi all'unanimità verso un indirizzo. La candidata alla promozione è il Carpi ma è un criterio a dodici giornate dal termine del campionato, non tocca a noi decidere. Non bisogna mai dimenticare che tra la Serie B e la Serie C c'è uno zero di differenza nelle contribuzioni, si capisce che le situazioni sono completamente diverse. La mia società ha un suo centro sportivo e può essere in grado di realizzare certe condizioni ma questo ha dei costi: in questa categoria diventa difficile sostenere certe spese. Nel nostro territorio ci sono ancora tanti contagi e tanti morti, sapere chi ha addosso il virus è indecifrabile. Quello che può succedere da qui a qualche mese non lo sappiamo, dobbiamo capire qual'è il meccanismo che regola le varie società e la mia ha tanti contratti in scadenza di contratto. Secondo me non ci sono le condizioni per proseguire la stagione. Cassa integrazione? Meritavamo di ottenerla. Per me è meglio investire 100 milioni di euro per il sistema professionistico di base ovvero in Serie C. Ogni categoria ha un suo ruolo e un suo compito".